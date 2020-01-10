Принц Гарри отпраздновал Рождество у загадочного российского миллиардера

Как сообщил сегодня Daily Mail, ключевая деталь рождественского отдыха принца Гарри и Меган Маркл в Канаде останется тайной. Речь идет об имени российского миллиардера, в доме которого они провели праздники.

О том, что герцоги Сассекские отдыхали в Канаде в роскошном имении российском миллиардера, выяснила газета Daily Mail. Сотрудники газеты обратились к принцу Гарри с запросом, у кого именно из российских богачей они остановились.

Однако сегодня принц и его супруга официально отказались раскрывать этот секрет, о чем Daily Mail написала на своей странице в Twitter: "Меган и Гарри ОТКАЗАЛИСЬ назвать загадочного "российского миллиардера", сдавшего им на праздники дом за $14 млн".

Отмечается, что причина секретности – желание самого бизнесмена, который не хочет раскрывать свою личность.

Meghan and Harry REFUSE to name the mystery 'Russian billionaire' who loaned them $14 million holiday mansion https://t.co/jScrcvqqJN — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) January 10, 2020

Также осталось неясным, платил ли Гарри сам за этот отдых в Канаде или же потратил государственные деньги.