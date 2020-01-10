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Похищение лошади у пенсионера раскрыли полицейские в Карачаево-Черкесии

Похищение лошади у пенсионера раскрыли полицейские в Карачаево-Черкесии

Правоохранители оперативно нашли украденную лошадь и ее похитителя в Карачаево-Черкесии. Сообщение о преступлении опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.

Накануне в дежурную часть обратился 61-летний житель села Маруха. Он рассказал, что кто-то украл с принадлежащей ему животноводческой точки, находящейся в 5 км к северу от села, принадлежащую ему лошадь.

Полицейские установили подозреваемого, им оказался 51-летний житель станицы Зеленчукская. Он был задержан и дал признательные показания. Похищенная лошадь в тот же день вернулась к законному владельцу.

По факту готовится процессуальное решение.

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Вестник Кавказа

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