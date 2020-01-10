Нового посла Франции ждут в Москве на следующей неделе

Новый посол Франции приедет в Россию на следующей неделе, сообщили во французской дипмиссии в Москве.

"Ожидается, что наш новый посол Пьер Леви приедет в Россию на следующей неделе", - цитирует сообщение РИА Новости.

С августа 2016 года по январь этого года он возглавлял дипмиссию Франции в Польше. Ранее Леви руководил дирекцией по делам ЕС в МИД Франции, а с января 2010 года по июль 2013 года был послом Франции в Чехии.

Его предшественница Сильви Берманн завершила свою дипмиссию в РФ в декабре 2019 года.