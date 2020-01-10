"Закладчика" с десятками доз героина поймали во Владикавказе

Мужчину, собиравшегося распространить 60 доз героина, задержали полицейские на улицах Владикавказа. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

При патрулировании сотрудники патрульно-постовой службы заинтересовались 35-летним жителем республики, который вел себя подозрительно.

При личном досмотре у мужчины изъяли девять свертков с порошком белого цвета. Эксперты установили, что задержанный имел с собой 60 разовых доз героина, который он намеревался сбыть путем закладок.

Открыто уголовное дело по ч.4 ст.228.1 УК РФ "Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере". Задержанный помещен в изолятор временного содержания.