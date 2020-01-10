Власти Казахстана назвали основную версию крушения самолета Bek Air

В Казахстане назвали основную версию крушения самолета Bek Air Fokker-100, произошедшего утром 27 декабря. Ее озвучил на брифинге вице-премьер Роман Скляр.

По его словам, следствие рассматривает как основную версию об отложении льда на поверхности воздушного судна, которое провело на стоянке около двух суток, пишет Sputnik Казахстан.

"По решению командира воздушного судна было принято решение об обработке только стабилизатора противообледенительной жидкостью, крылья самолета не обрабатывались", - подчеркнул Скляр.

Вице-министр уточнил, что спутный след не мог стать причиной трагедии, отказов техники также не было обнаружено.

Напомним, авиакатастрофа произошла 27 декабря в 7.21 (4.21 мск). Во время взлета самолет не смог набрать высоту, выкатился за ВВП и пробил бетонное ограждение, после чего врезался в заброшенное здание. Жертвами трагедии стали 12 человек, пострадали 49. Изначально называлось три версии ЧП: ошибка экипажа, техническая неисправность и работа навигационных служб.