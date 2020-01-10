Украинский самолет сбили две ракеты – CNN

Cогласно данным разведки США, разбившийся под Тегераном 8 января украинский самолет был сбит не одной, а двумя ракетами ПВО Ирана, информирует телеканал CNN со ссылкой на сотрудников американской администрации.

В соответствии с данной версией, самолет попал под потенциальную мишень иранского радара. Отмечается, что американская разведка не решилась сразу обнародовать полученные сведения, так как решила сначала их проверить.

В то же время в Вашингтоне уверены, что лайнер был сбит Тегераном по ошибке.