Россияне стали меньше одеваться

Россияне стали покупать меньше обуви и одежды впервые с 2015 года. Соответствующую тенденцию заметили аналитики Fashion Consulting Group (FCG).

По их данным, в прошлом году оборот российского fashion-рынка уменьшился на 3-4%, до 2,26-2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ".

Аналитики обратили внимание, что продажи одежды, обуви и аксессуаров сокращаются впервые с 2015 года, когда этот показатель упал на 9%, до 2,27 трлн рублей. Годом позже оборот рынка увеличился на 1%, до 2,3 трлн рублей, а еще через год - на 3%, достигнув 2,36 трлн руб. В 2018 году показатель не изменился.

Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров подтвердил возвращение тенденции, уточнив, что продажи одежды, обуви и аксессуаров в России в минувшем году, с учетом трансграничной онлайн-торговли, сократились на 4%, до 2,5 трлн рублей.