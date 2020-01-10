Россия будет отслеживать развертывание РСМД Соединенными Штатами

Глава Минобороны России Сергей Шойгу дал поручение российским военным отслеживать развертывание США ракет средней и меньшей дальности.

По его словам, требуется провести глубокий анализ потенциальных военных угроз и наметить меры по совершенствованию вооруженных сил. "Результаты этой работы будут учтены при подготовке плана обороны страны на 2021-2025 годы", - сказал он в ходе селекторного совещания, посвященного обсуждению основных направлений деятельности Минобороны в 2020 году.

"Необходимо отслеживать развертывание Соединенными Штатами Америки ракет средней и меньшей дальности", - цитирует министра ТАСС.

Он также отметил необходимость проведения поступательного перевооружения на комплексы "Авангард" и "Ярс" Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), а морских ядерных сил - на новейшие стратегические субмарины класса "Борей-А".