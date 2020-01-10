Для стариков Дагестана создана "Лига выдающихся джентльменов"

Как сообщили сегодня в пресс-службе Министерства по делам молодежи Дагестана, в республике была создана организация "Лига выдающихся джентльменов", которая объединит представителей так называемого "серебряного волонтерства".

Поясним, что "серебряными волонтерами" называют участников добровольческого движения возрастом от 55 лет и старше.

В ведомстве рассказали, что проект "Лига выдающихся джентльменов" поможет вовлечь граждан предпенсионного и пенсионного возраста в волонтерство, помочь отдельным категориям дагестанцев и решить отдельные проблемы республиканского общества.

"Основная идея нашего проекта - помочь людям пожилого возраста почувствовать себя активными, сильными и способными еще на многое, посредством взаимодействия с молодежными добровольческими объединениями Республики Дагестан", - сообщил глава проекта Шевкет Крумов.

Первая цель проекта, победившего на Всероссийском конкурсе молодежных проектов, – вовлечение в "Лигу" 200 участников. Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Минмолодежи РД.

Напомним, что "Лига выдающихся джентльменов" - название серии комиксов Алана Мура о приключениях классических литературных персонажей.