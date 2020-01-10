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Трамп поздравил Ким Чен Ына

Трамп поздравил Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп дал поручение начальнику Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ёну передать письмо для лидера КНДР Ким Чен Ына, в котором американский лидер поздравил коллегу с днем рождения.

Руководителю Северной Кореи 8 января исполнилось 36 лет, напоминает агентство Yonhap.

По словам Ёна, он уже передал послание Трампа Ким Чен Ыну.

Известно, что Ён посещал Вашингтон в январе. В США у него состоялись переговоры с американскими и японскими коллегами относительно усиления угрозы со стороны КНДР.

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Вестник Кавказа

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