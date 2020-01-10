Трамп поздравил Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп дал поручение начальнику Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ёну передать письмо для лидера КНДР Ким Чен Ына, в котором американский лидер поздравил коллегу с днем рождения.

Руководителю Северной Кореи 8 января исполнилось 36 лет, напоминает агентство Yonhap.

По словам Ёна, он уже передал послание Трампа Ким Чен Ыну.

Известно, что Ён посещал Вашингтон в январе. В США у него состоялись переговоры с американскими и японскими коллегами относительно усиления угрозы со стороны КНДР.