Карлсен анонсировал выход русскоязычного шахматного приложения

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен сообщил о скором выходе русифицированного шахматного приложения.

Специалисты, работающие над приложением Play Magnus, одним из разработчиков которого является норвежский шахматист, сфокусированы на том, чтобы перевести его на русский язык.

"Я инвестировал в Play Magnus много времени и денег. Кроме того, мой отец очень заинтересован в этих вещах и инвестирует за меня мои деньги уже много лет", - сказал он в интервью РБК.

"Знаю, что мы фокусируемся на том, чтобы перевести приложение на русский", - добавил он.

Отмечается, что приложение имеет более одного миллиона скачиваний.