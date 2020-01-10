Одни и те же люди будут контролировать игрушки и взрывчатку в Грузии

В Грузии начала работать новая структура - Агентство по надзору за рынками. Оно входит в состав министерства экономики и устойчивого развития.

Агентство будет заниматься надзором за рынками, к примеру, строительных материалов, игрушек и взрывчатых веществ. Оно получило право проверять соответствие документов на материалы, а при необходимости обеспечить изъятие с рынка продуктов, содержащих угрозу.

Ранее выдачу разрешений и надзор на объектах особого значения, инспектирование объектов, содержащих повышенную техническую опасность, и надзор за продуктами на рынке осуществляло одно и то же ведомство - Агентство технического и строительного надзора Минэкономики, напоминает Спутник - Грузия.

В результате законодательных изменений была создана новая структура, в полномочия которой входит надзор за продукцией на непродовольственном рынке. В ней будут работать 35 человек.

Для функционирования Агентства по надзору за рынками из бюджета 2020 года выделено 1,2 млн лари (примерно $413,8 тыс).