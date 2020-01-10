Девять судов Петербурга "заминировали" и эвакуировали

Девять районных судов Санкт-Петербурга были экстренно эвакуированы в связи с сообщении о минировании, информирует Объединенная пресс-служба судов города в Telegram.

Сообщается, что были эвакуированы Красногвардейский, Куйбышевский, Колпинский, Василеостровский, Петродворцовый, Сестрорецкий, Дзержинский, Октябрьский и Ленинский районные суды.

Отмечается, что в Красногвардейском, Сестрорецком, Ленинском, Октябрьском, Василеостровском и Дзержинском судах угроза взрыва не подтвердилась, и суды уже вернулись к работе.