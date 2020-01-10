Трамп: Иран не собирался сильно вредить США

Иран не хотел наносить сильный ущерб США во время ракетных ударов по военным базам в Ираке, где находятся американские военные, выразил предположение американский лидер Дональд Трамп.

Ранее вице-президент США Майк Пенс сообщил о том, что Администрация США не верит утверждениям о том, что Тегеран намеренно избежал убийства американских военнослужащих во время ракетных ударов по военным базам Соединенных Штатов в Ираке.

"Никто не погиб, никто даже не пострадал", - сказал он, пояснив, что иранские ракеты не достигли позиций.

"Возможно, они не хотели поражать, или что-то случилось. Никто не был ранен", - цитирует президента США РИА Новости.