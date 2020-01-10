Водитель-нарушитель наехал на нарушителя-пешехода в Ингушетии

Как сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ингушетии, в сельском поселении Али-Юрт накануне произошло ДТП, в котором де-факто виноваты были все участники.

Уточняется, что на улице Зязикова местный житель без водительских прав, управляя ВАЗ-2107, наехал на одного из своих соседей, переходившего дорогу в неположенном месте.

Таким образом, и водитель, и пешеход нарушили правила дорожного движения, результатом чего и стала эта авария. Отмечается, что водителю исполнился 21 год, пешеходу – 18 лет.

Пострадавший выжил и был госпитализирован в республиканскую клиническую больницу.

Водитель проходит по двум статьям КоАП РФ – управление ТС без прав и отсутствие страховки гражданской ответственности у владельца ТС.