В Госдуме ответили Трампу на слова о защите Европы от РФ

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты защищают Европу от России. Он заявил, что США не рискуют напасть на Россию и поэтому держат за горло Европу, доказывая, что спасли ее от "российской агрессии".

Сейчас "во врагах человечества, по мнению Соединенных Штатов, числится и Россия", отметил депутат. При этом, "как показывает история, именно Запад первым вторгался на территорию нашей страны", однако "нас причислили к агрессорам, которые мешают всем на свете жить", указал он.

Бальбек обратил внимание на то, что США "буквально заваливают" Европу базами с наступательными видами вооружения. "Хотя законы тактики утверждают: если ждешь агрессии - готовься к обороне", - цитирует его РИА Новости.

"Агрессивная политика и размещение наступательных видов вооружений" демонстрируют истинную цель США, заявил парламентарий.

Ранее на предвыборном митинге в Огайо Трамп посетовал, что "его невзлюбили" в Европе из-за требования больше денег отчислять на оборону, указав при этом, что США защищают европейцев от России.