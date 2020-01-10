Стало известно, сколько россиян недовольны своей зарплатой

Почти три четверти (74%) россиян недовольны своей зарплатой, больше всего тех, кого не устраивает собственный заработок, среди фрилансеров (78%) и представителей рабочих профессий (80%). Такие результаты показал опрос HeadHunter.

Самыми удовлетворенными оказались работающие в сфере HR: каждый третий менеджер по поиску персонала доволен зарплатой, пишет ТАСС.

В 77% случаев разговор о повышении зарплаты начинали сами соискатели, в 7% случаев это делало руководство, в прочих случаях инициатива была обоюдной. Самым частым аргументом являлись успехи в работе, которых добился сотрудник (57%). Второе место заняло повышение квалификации и получение новых навыков (37%). Часто желающие получить повышение зарплаты используют тот аргумент, что его не происходило уже довольно давно (36%). Лишь 13% соискателей говорят, что им предложили работу в другой компании за большие деньги.

"Последний аргумент про возможный переход в другую компанию оказался самым эффективным - 49% соискателей, указавших, что использовали этот аргумент, в итоге добились прибавки", - указали в HeadHunter.

Почти половина соискателей (49%) уверены, что руководство обязано повышать зарплаты сотрудникам в зависимости от достигнутых результатов, больше трети (37%) считают, что повышение должно происходить ежегодно.