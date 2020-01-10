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Владимир Жириновский: у Ирана есть ядерное оружие

Владимир Жириновский: у Ирана есть ядерное оружие

Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил сегодня на своем официальном аккаунте в Twitter, что у Ирана уже есть ядерное оружие, что создает угрозу для начала ядерной Третьей мировой войны.

"У Ирана есть ядерное оружие, если продолжатся акты агрессии от США – они не будут разбираться. Сейчас главная задача мира – избежать третьей мировой войны", - подчеркнул Владимир Жириновский.

Политик напомнил, что прогнозировал подобную эскалацию напряженности на Ближнем Востоке еще прошлым летом. "Так и произошло, мой прогноз сбылся", - заключил он.

В следующем твите Владимир Жириновский обратил внимание, что США не удастся развалить Иран изнутри, чтобы ослабить его обороноспособность. "В Иране однопартийный режим – антигосударственный всплеск невозможен", - пояснил лидер ЛДПР.

"В итоге действия США порождают только террор, который может затронуть и Россию", - предупредил политик.

 

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Вестник Кавказа

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