Школы продолжают массово "минировать" в Москве

Семь объектов массового пребывания людей "заминировали" сегодня в Москве, об этом сообщил представитель экстренных служб российской столицы.

"По состоянию на 10.25, угрозы "минирования" поступили в адрес Головинского районного суда и шести школ", - приводит его слова РИА Новости.

Источник пояснил, что специалисты оперативных служб уже начали проверки.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", 8 января по Москве прокатилась рассылка массовых сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах, затронувших в том числе около ста школ.

Волна ложных сообщений о минировании началась в Москве и Санкт-Петербурге 28 ноября: за месяц только в столице России такие угрозы получили 12 тыс учреждений, ряд объектов пришлось проверять по нескольку раз, всего были эвакуированы более 1 млн человек.