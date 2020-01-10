Пашинян хочет уволить главу Минфина?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен отправить в отставку министра финансов Атома Джанджугазяна, хотя публично не выражал недовольства финансово-бюджетным блоком правительства. Об этом со ссылкой на свои источники пишет газета "Иратес".

В правительстве и Минфине опровергли эту информацию, однако издание отмечает, что в кабмине началась серьезная кадровая суматоха. В связи с этим газета напоминает, что через два месяца заканчивается срок пребывания Артура Джавадяна на должности председателя Центробанка и закон не оставляет ему возможности переизбрания.

"Наши источники, близкие к правительству, говорят, что место Джавадяна займет вице-премьер Мгер Григорян", - пишет издание. В прошлом Григорян работал в банковской сфере, напоминает Спутник - Армения.

По данным "Иратес", на посту вице-премьера его заменит экс-министр финансов Вардан Арамян или бывший вице-премьер Ваче Габриелян.