Зачем Меркель экстренно летит в Кремль?

Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Москву с визитом на один день, рассказали в посольстве ФРГ в РФ.

"Канцлер прибудет в Москву 11 января с однодневным визитом", - цитирует ответ представителя дипмиссии на соответствующий вопрос ТАСС.

В посольстве напомнили, что в состав делегации войдет министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. На переговорах с президентом России Владимиром Путиным будет обсуждаться ситуация в Сирии, Ливии, Иране, Ираке и на Украине.

Напомним, ранее официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опровергли связь визита Меркель с убийством иранского генерала Касема Сулеймани. Зайберт пояснил, что официально о поездке было объявлено 6 января, так как именно тогда она была окончательно согласована, а предварительные договоренности датируются Рождеством - то есть 25 декабря прошлого года.