Нурмагомедов опубликовал стильную афишу боя с Фергюсоном (ФОТО)

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в Instagram стильную афишу предстоящей защиты чемпионского пояса 18 апреля в Нью-Йорке.

На ней Нурмагомедов изображен наступающим на претендента Тони Фергюсона, который стоит с разведенными в приглашающем жесте руками.

Над ними возвышается, сидя в кресле, глава UFC Дэйна Уайт. В правом нижнем углу, у ног Нурмагомедова, нарисован обессиленный Конор Макгрегор.

Постер российский боец снабдил подписью "Давай еще раз войдем в историю".