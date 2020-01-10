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Нурмагомедов опубликовал стильную афишу боя с Фергюсоном (ФОТО)

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в Instagram стильную афишу предстоящей защиты чемпионского пояса 18 апреля в Нью-Йорке.

На ней Нурмагомедов изображен наступающим на претендента Тони Фергюсона, который стоит с разведенными в приглашающем жесте руками.

Над ними возвышается, сидя в кресле, глава UFC Дэйна Уайт. В правом нижнем углу, у ног Нурмагомедова, нарисован обессиленный Конор Макгрегор.

Постер российский боец снабдил подписью "Давай еще раз войдем в историю".

 
 
 
 
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A post shared by Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) on Jan 9, 2020 at 12:27pm PST

 

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Вестник Кавказа

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