Нурмагомедов опубликовал стильную афишу боя с Фергюсоном (ФОТО)
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в Instagram стильную афишу предстоящей защиты чемпионского пояса 18 апреля в Нью-Йорке.
На ней Нурмагомедов изображен наступающим на претендента Тони Фергюсона, который стоит с разведенными в приглашающем жесте руками.
Над ними возвышается, сидя в кресле, глава UFC Дэйна Уайт. В правом нижнем углу, у ног Нурмагомедова, нарисован обессиленный Конор Макгрегор.
Постер российский боец снабдил подписью "Давай еще раз войдем в историю".
A post shared by Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) on Jan 9, 2020 at 12:27pm PST
Вестник Кавказа
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