Аул ввел собственный сухой закон в Казахстане (ВИДЕО)

Сухой закон самостоятельно ввели жители одного из аулов в Казахстане. О необычном населенном пункте рассказали СМИ.

Жители Озгента Кызылординской области обходятся без алкоголя уже на протяжении шести лет, спиртные напитки нельзя купить даже в магазинах, сообщает телеканал "Астана".

Теперь местные жители занимаются спортом. Как рассказал методист по делам молодежи акимата Динмухамед Оразбеков, молодые люди предпочитают национальные виды спорта, волейбол, футбол, настольный теннис и шахматы.

"Сухой закон жители приняли на общем собрании большинством голосов. Аксакалы обходили дома и магазины, рассказывая о вреде алкоголя", - уточнил Оразбеков.

По его словам, теперь вечерами в ауле тихо. В целом за время действия запрета на алкоголь в селе не было совершено практически ни одного правонарушения.