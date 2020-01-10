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Орешкин оценил влияние кризиса на Ближнем Востоке на экономику РФ

Орешкин оценил влияние кризиса на Ближнем Востоке на экономику РФ

Министр экономического развития России Максим  прокомментировал обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке и оценил возможные последствия для РФ. По его мнению, пока оно не привело к проблемам на рынке нефти, однако несет серьезные риски колебаний цен.

"Некоторые компании начали думать, поставлять или не поставлять нефть через Ормузский пролив", - отметил глава МЭР. В настоящее время "проблем нет, но такие риски существуют", предупредил он. "Любой такой риск, любые такие перебои будут серьезным испытанием для нефтяного рынка", - цитирует Орешкина "Интерфакс".  

Российская экономика и рубль в значительной мере защищены от внешних шоков, заявил глава МЭР. Колебания нефтяных цен перестали оказывать большое влияние на них, констатировал он. "Благодаря тем реформам, которые были реализованы, в значительной степени российская экономика изолирована", - заключил глава Минэкономразвития.

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Вестник Кавказа

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