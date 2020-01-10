Орешкин оценил влияние кризиса на Ближнем Востоке на экономику РФ

Министр экономического развития России Максим прокомментировал обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке и оценил возможные последствия для РФ. По его мнению, пока оно не привело к проблемам на рынке нефти, однако несет серьезные риски колебаний цен.

"Некоторые компании начали думать, поставлять или не поставлять нефть через Ормузский пролив", - отметил глава МЭР. В настоящее время "проблем нет, но такие риски существуют", предупредил он. "Любой такой риск, любые такие перебои будут серьезным испытанием для нефтяного рынка", - цитирует Орешкина "Интерфакс".

Российская экономика и рубль в значительной мере защищены от внешних шоков, заявил глава МЭР. Колебания нефтяных цен перестали оказывать большое влияние на них, констатировал он. "Благодаря тем реформам, которые были реализованы, в значительной степени российская экономика изолирована", - заключил глава Минэкономразвития.