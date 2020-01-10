Грузинский "проект века" поборется с правительством за свою жизнь

"Консорциум развития Анаклии" подаст жалобу в арбитраж на решение правительства Грузии расторгнуть договор о строительстве глубоководного порта Анаклия. Об этом сообщил директор консорциума Леван Ахвледиани.

Предприниматель подчеркнул, что строительства порта Анаклия является жизненно важным для развития Грузии и ее экономики. "У нас не остается иного выхода, кроме как обратиться в арбитражный суд. К сожалению, факт, что для такого значительного проекта, осуществление которого может стать экономически переломным в плане развития нашей страны, не все было сделано из того, что можно было сделать", - признал он.

В то же время он обвинил в торможении проекта и правительство Грузии. "Не рассмотрены те уступки, которые мы выдвинули как предусловие. В случае их удовлетворения было возможно успешное осуществление проекта. Вопрос в мотивации правительства, какой оно видело судьбу проекта, - и этот вопрос остается без ответа", - приводит его слова Грузия Онлайн.

Леван Ахвледиани заключил, что расторжение договора с правительством – это вред интересам Грузии.

Напомним, что решение о расторжении договора с консорциумом было принято в связи с его финансовыми проблемами.