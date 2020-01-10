Смягчение конфликта Ирана и США привело к падению цен на нефть

Цены на нефть демонстрируют снижение и могут завершить неделю снижением впервые с ноября.

Внимание рынка приковано к конфликту Ирана и США, трейдеры оценивают вероятность возникновения перебоев с поставками нефти с Ближнего Востока в результате обострившейся обстановки в регионе. Заявление президента США Дональда Трампа с призывом к переговорам с властями Ирана снизило негативные ожидания на бирже.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на североморскую смесь Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $65,15 за баррель, что на $0,22 (0,34%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

По итогам прошедших накануне торгов, фьючерсы подешевели на $0,07 (0,11%), до $65,37 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,2 (0,34%), закрепившись на отметке в $59,36 за баррель.

К закрытию предыдущих торгов стоимость контракта составила $59,56 за баррель, опустившись на $0,05 (0,08%) по сравнению с предыдущей сессией, обращает внимание "Интерфакс".