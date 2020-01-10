Фонд ДиКаприо даст $3 млн на борьбу с лесными пожарами в Австралии

Благотворительный фонд Earth Alliance, одним из основателей и руководителей которого является знаменитый актер Леонардо ДиКаприо, передаст $3 млн на борьбу с лесными пожарами в Австралии. Соответствующее сообщение организация написала в своем Twitter.

Средства будут выделены для фонда Australia Wildfire. Они пойдут на оказание помощи в борьбе с пожарами, поддержку специальных сообществ, спасение дикой природы и ее долгосрочное восстановление.

Напомним, лесные пожары уничтожили уже миллионы гектаров в Австралии, огонь убил 17 человек и уничтожил тысячу домов. По данным университета Сиднея, в пламени погибли более 1 млрд животных.