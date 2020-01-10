Бетербиев сообщил, когда и где победит Фаньлун Мэна (ВИДЕО)

Знаменитый российский боксер Артур Бетербиев сообщил сегодня на своей странице в Instagram, когда состоится его поединок против непобедимого китайца Фаньлун Мэна, а также показал одно из тренировочных упражнений

"Я очень рад вам сообщить, что моя обязательная защита поясов IBF и WBC против Фаньлун Мэна состоится 28 марта в городе Квебек или в Москве", - написал он в соцсети.

На видео Бетербиев совершает прыжки с мячом, отрабатывая передвижение по рингу.

Напомним, что Артур Бетербиев является чемпионом по боксу в полутяжелом весе сразу в двух версиях – WBC и IBF. Фаньлун Мэн, не проигравший ни одного боя из 16, – его обязательный соперник на пути к защите двойного чемпионского звания.