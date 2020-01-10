Бетина Попова оценила вероятность возвращения Загитовой

Российская фигуристка Бетина Попова, чей дуэт в танцах на льду с Сергеем Мозговым приобрел популярность в том числе благодаря эпатажным программам и заявлениям, рассказала, что думает по поводу решения олимпийской чемпионки Алины Загитовой о приостановке карьеры.

В интервью "Спорт-Экспресс" Попова призналась, что понимает Алину. "Вряд ли она хочет уйти. Я честно думаю, что она не хочет. Девочка на самом пике своей карьеры", - напомнила она.

Фигуристка отметила, что пока не понятно, сможет ли Загитова освоить четверные прыжки, которыми славятся действующие лидеры в женском одиночном катании - ученицы той же самой Этери Тутберидзе - Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная. Однако Попова указала, что эти девушки "не бессмертны", иногда и они срывают элементы.

"Алина была чемпионкой всего, и ей надо найти какую-то мотивацию для движения дальше, ответить на вопрос: "А зачем мне все это?" Если она ее найдет, это будет круто. Будет соревноваться с той же Лизой (Туктамышевой) и другими взрослыми девушками, которые уже более осознанно подходят к этому делу", - заявила Бетина Попова.