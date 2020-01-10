Трамп попросил денег на защиту Европы от России

Вашингтон получает недостаточно средств от Европы на защиту от России. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в штате Огайо.

"НАТО в течение многих лет выигрывала за счет США. Мы защищаем Европу от России, при этом расходы [стран альянса на оборону] постоянно снижаются", - обратил внимание он.

По его словам, из-за подобных заявлений он не нравится лидерам Европы в отличие от своего предшественника Барака Обамы. "Им больше нравится Обама, который лишь говорил: "Спасибо, что собрались, мы это очень ценим. Я возвращаюсь в Вашингтон. Пока", - цитирует американского лидера ТАСС.