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Трамп попросил денег на защиту Европы от России

Трамп попросил денег на защиту Европы от России

Вашингтон получает недостаточно средств от Европы на защиту от России. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в штате Огайо.

"НАТО в течение многих лет выигрывала за счет США. Мы защищаем Европу от России, при этом расходы [стран альянса на оборону] постоянно снижаются", - обратил внимание он.

По его словам, из-за подобных заявлений он не нравится лидерам Европы в отличие от своего предшественника Барака Обамы. "Им больше нравится Обама, который лишь говорил: "Спасибо, что собрались, мы это очень ценим. Я возвращаюсь в Вашингтон. Пока", - цитирует американского лидера ТАСС.

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Вестник Кавказа

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