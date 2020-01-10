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Пашинян отправил в отставку главу Госкомитета водного хозяйства

Пашинян отправил в отставку главу Госкомитета водного хозяйства

Премьер-министр Армении Никол Пашинян освободил Вардана Мелконяна от должности председателя Государственного комитета водного хозяйства. Соответствующий указ подписан сегодня, сообщили в пресс-службе правительства.

На этот пост Мелконян был назначен 29 марта прошлого года. До него Госкомитет водного хозяйства возглавляла Инесса Габаян, которая, по данным армянских СМИ,  выписывала себе и всем своим сотрудникам премии в размере 150% ежемесячной зарплаты, напоминает Спутник - Армения.

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Вестник Кавказа

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