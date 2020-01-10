"Серый" алкоголь разбавляли водой из бассейна на Дону

Сотрудники правоохранительных органов закрыли цех по производству поддельного алкоголя в Ростове-на-Дону. Отмечается, что в ходе ликвидации было изъято 100 тыс бутылок фальсификата. Об этом проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленниками на территории складских помещений и одного из частных домовладений был организован цех по производству алкогольной продукции для последующей продажи в торговых точках Ростова-на-Дону. "Полицейскими обнаружено и изъято около 100 тыс готовых к продаже бутылок, четыре тысячи литров спиртосодержащей жидкости, а также пустая тара, пробки и коробки с этикетками", - поведала она, отметив, что в ходе производства использовалась неочищенная вода из уличного бассейна.

В результате противоправных действий фигурантам удалось незаконно заработать более 17 млн рублей. По факту возбуждено уголовное дело, подозреваемые задержаны и находятся под домашним арестом.

Отмечается, что в ликвидации незаконного производства принимали участие сотрудники УМВД по Ростову-на-Дону совместно с представителями УФСБ по Ростовской области и Росгвардии, передает РИА Новости.