Никол Пашинян: Армении нужны чистые туалеты!

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства 9 января обратил внимание на такую тяжелую проблему республики, как грязные санузлы в общественных местах.

"Иногда вот открывают пятизвездочный ресторан, стулья там позолоченные, но заходишь в туалет, и такое ощущение, что ты попал в зону бедствия. Нельзя возводить строение стоимостью в $500 тыс, но при этом, предположим, полениться потратить $50 тыс на то, чтобы иметь надлежащий санузел", - подчеркнул Пашинян.

Как пишет news.am, он обратил внимание, что требование чистоты туалетов необходимо внести в градостроительные нормы. Также премьер-министр предупредил, что штрафы за антисанитарию будут существенно увеличены, вплоть до того, что злостных нарушителей будут закрывать.