Россия готова обсудить с США ситуацию вокруг Ирана - МИД

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова обсудить с США ситуацию вокруг Ирана, если в Вашингтоне "проявят к этому интерес".

"Мы находимся в постоянном контакте в рамках оставшихся участников СВПД", - также отметил он. "Контакты все в первые дни нового года проходили, по сути дела, ежедневно", - приводит РИА Новости слова замминистра иностранных дел России.

Соединенным Штатам "прекрасно известно о нашем подходе", указал он. Россия "воспринимает то, что они публично произносят на разных уровнях", поэтому мы "не видим сейчас особой потребности в том, чтобы каким-то образом дополнительно с ними обсуждать", отметил Рябков.

Россия надеется, что США и Иран воздержатся от новых ударов, и намерена прилагать для этого усилия в рамках инициативы коллективной безопасности, также заявил он.