На Украине посчитали убытки от "Северного потока-2" и "Турецкого потока"

Украинский экономист Олег Пендзин, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказал, чем грозит Украине запуск газопровода "Турецкий поток" и подходящий к завершению проект трубопровода "Северный поток-2".

Комментируя открытие "Турецкого потока", прошедшее 8 января, эксперт заявил, что теперь транзит газа через Украину уменьшится до 65-70 млрд кубометров в год. "Если газопровод будет продолжен и дальше, то турки будут транзитерами, и им будет капать та копейка, которая ранее капала в украинский бюджет. И тут нет друзей и врагов, тут есть интересы, в первую очередь - финансовые", - указал экономист.

Пендзин подчеркнул, что Киев должен был бы быть заинтересован в сохранении $3 млрд, которые Украина ежегодно получала за транзит, больше таких сумм страна не увидит. Эксперт отметил, что, хотя власти пообещали, что за пять лет транзит российского газа даст $7 млрд, "но если хорошо посчитать", то, скорее всего, в итоге сумма окажется меньше: при объеме транзита в 65 млрд кубометров газа в год Киеву достанется около $1,5 млрд.

Экономист обратил внимание, что запуск "Северного потока-2" уменьшит уровень прокачки еще на 25 млрд кубометров – до 40 млрд, что, по словам Пендзина, является точкой безубыточности для газотранспортной системы Украины.

"Из тех $7 млрд мы уже 2,9 получили (по Стокгольмскому арбитражу - ред.), полтора еще получим (за текущий год - ред.), и там какую-то копейку потом, если транзит превысит 40 (млрд кубометров газа - ред.), - добавил эксперт.