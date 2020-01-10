Иран призвал Запад доказать версию ракетного удара по украинскому "Боингу"

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави обратился к западным государствам с призывом предоставить любые сведения и свидетельства того, как именно произошла авиакатастрофа украинского рейса PS752 под Тегераном.

Так внешнеполитическое ведомство Ирана отреагировало на заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо и главы правительства Великобритании Бориса Джонсона о том, что есть доказательства уничтожения украинского Boeing 737 крылатой ракетой.

Мусави подчеркнул, что Иран не пытается скрыть произошедшее и над расследованием обстоятельств падения "Боинга", в котором погибли все 176 пассажиров и членов экипажа, уже работает как украинская спецкомиссия, так и сотрудники Boeing.

Накануне Тегеран официально отверг версию об ошибочной ракетной атаке по украинскому "Боингу".