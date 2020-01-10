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Иран призвал Запад доказать версию ракетного удара по украинскому "Боингу"

Фото из Twitter иранского Исламского Красного Полумесяца
Фото из Twitter иранского Исламского Красного Полумесяца

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави обратился к западным государствам с призывом предоставить любые сведения и свидетельства того, как именно произошла авиакатастрофа украинского рейса PS752 под Тегераном.

Так внешнеполитическое ведомство Ирана отреагировало на заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо и главы правительства Великобритании Бориса Джонсона о том, что есть доказательства уничтожения украинского Boeing 737 крылатой ракетой.

Мусави подчеркнул, что Иран не пытается скрыть произошедшее и над расследованием обстоятельств падения "Боинга", в котором погибли все 176 пассажиров и членов экипажа, уже работает как украинская спецкомиссия, так и сотрудники Boeing.

Накануне Тегеран официально отверг версию об ошибочной ракетной атаке по украинскому "Боингу".

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Вестник Кавказа

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