США назвали версию крушения украинского самолета в Тегеране

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил о том, что, по его мнению, причиной крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране 8 января могла быть техническая неисправность.

Он также отметил, что американская сторона надеется на сотрудничество Ирана по этому вопросу. "Я видел сообщения и могу сказать лишь, что нам нужно очень быстро добраться до сути. Мы должны понять основную причину крушения", - сказал он, отметив, что "возможно, к трагедии привела техническая неисправность".

Госсекретарь также обратил внимание на то, что граждане США должны узнать, если выяснится, что Тегеран совершил нечто более "вероломное", передает РИА Новости.