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Российский танкер потопил лодку у побережья Турции

Российский танкер потопил лодку у побережья Турции

Танкер Glard-2 под российским флагом столкнулся с рыболовецкой лодкой в Черном море недалеко от побережья Турции. Инцидент произошел в 20-25 км от берега недалеко от входа в пролив Босфор.

По данным телеканала Haberturk, на борту лодки находились шесть человек. Трое рыбаков были спасены, остальные пока числятся пропавшими без вести. Лодка затонула.

Специалистам предстоит выяснить причины ЧП.

Напомним, что в настоящее время пролив Босфор закрыт для прохода судов из-за тумана.

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Вестник Кавказа

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