Кадыров рассказал об успехе скакуна из Чечни в Дубае

Конь из Чечни по имени "Норд Америка" вошел в тройку призеров престижных соревнований Al Maktoum Challenge в Дубае, об этом глава ЧР Рамзан Кадыров сообщил на своей странице "ВКонтакте".

"Самую малость не хватило ему для победы. На дистанции 1,6 тыс м третьим пересек финишную прямую, отстав от лидера на полголовы", - уточнил глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что конный спорт невероятно популярен в республике, лошади из ЧР регулярно становятся призерами крупных международных турниров. Так, "Норд Америка" выигрывал Al Maktoum Challenge в Дубае с рекордными результатами, жеребец "Козмо Чарли" - элитный турнир "Тзе Энтисар" в ОАЭ, а "Дэшинг Хоум" стала победителем на дистанции 1,4 тыс м на скачках первой категории Cena společnosti Vršanskа uhelnа в Чехии.

Глава Чечни добавил, что назвал только "несколько страниц славной новейшей истории конного спорта" республики.