Махачкала полетит в Джидду мимо Ирана и Ирака

Рейс Махачкала-Джидда с сегодняшнего дня станет более долгим и, как следствие, дорогим. Произошло это из-за ракетных атак Ирана по американской авиабазе в Ираке и крушение украинского лайнера под Тегераном: компания "ЮТэйр" во исполнение рекомендаций Росавиации проложила безопасный маршрут в облет Ирана и Ирака.

"Рекомендации Росавиации затрагивают только один маршрут "ЮТэйр" Махачкала-Джидда (Саудовская Аравия). "ЮТэйр" уже подготовил альтернативный маршрут в облет Ирана и Ирака, через Египет и Кипр", - приводит сообщение компании РИА Новости.

В "ЮТэйр" также добавили, что согласование маршрута с Кипром уже получено.