Хафтар отказал Путину и Эрдогану в перемирии

Ливийская национальная армия (ЛНА), которую возглавляет фельдмаршал Халифа Хафтар, отвергла предложение о прекращении огня, с которым по итогам переговоров в Стамбуле 8 января выступили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

В официальном заявлении ЛНА отмечается, что она приветствует предложение главы "дружественного государства" Владимира Путина по достижению стабильности в Ливии, что "также является целью и желанием вооруженных сил". Однако армия продолжит борьбу с "террористическими группировками", которые с помощью "некоторых государств и правительств" захватили Триполи, говорится в документе. Достижение стабильности в Ливии возможно лишь в результате тех разоружения сил, которые сражаются с ЛНА. При этом в заявлении не упоминается участие Турции в инициативе по прекращению огня, отмечает "Коммерсантъ".

Напомним, в совместном заявлении президентов России и Турции всем сторонам ливийского конфликта предлагается с 00 часов 12 января прекратить боевые действия, "объявить устойчивое прекращение огня, подкрепленное необходимыми мерами" для того, чтобы нормализовать повседневную жизнь Триполи и других городов, а также незамедлительно начать переговоры. Правительство национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа это предложение поддержало практически сразу.

С 2011 года, после свержения режима Муаммара Каддафи, Ливия оказалась разделена по территориальному принципу. Триполи и запад страны контролирует ПНС. восток – ЛНА, которая еще летом обвинила Турцию в военной поддержке ПНС. В конце ноября между Анкарой и Триполи было заключено соглашение о военном сотрудничестве, также был подписан меморандум о делимитации морских границ. В январе турецкий парламент по просьбе Триполи одобрил отправку в Ливию военных для поддержки ПНС.