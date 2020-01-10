Россиянам назвали причины аномального тепла

Аномальное тепло установилось в России из-за несформированной сильной зоны высокого давления, так называемого "сибирского максимума", сообщил глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Он отметил, что, как правило, этот максимум образуется в это время над западной и восточной Сибирью, Красноярским краем и над Якутией. По словам эксперта, данная зона "держит" теплый воздух и идет выхолаживание, а "потом этот холод естественно распространяется на Урал и в центральную Россию".

Варакин также указал на то, что в этом году антициклон расположился не над Сибирью, а на границе Монголии, над северо-западом Китая, также в сфере его влияния юг Бурятии и юг Забайкалья.

Синоптик сообщил, что среднесуточная температура в ближайшие десять дней будет "нормальной" только на побережье Охотского моря и на юге Чукотки, а в остальных регионах России температура будет выше нормы на 4-12 градусов, наибольшие отклонения ждут Коми и Вологодскую область, отмечает РИА Новости.

Также глава ситуационного центра Росгидромета отметил, что температура 8-10 градусов выше нормы будет наблюдаться на территории от Санкт-Петербурга до Москвы, от Казани до Средней Волги и практически до Урала, передает РИА Новости.