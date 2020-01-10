"Фигуристки Тутберидзе - просто крэйзи!"

Выступающая в танцах на льду российская фигуристка Бетина Попова, чей дуэт с Сергеем Мозговым получил популярность в том числе благодаря эпатажным выступлениям и заявлениям, рассказала, что думает о спортсменках из группы Этери Тутберидзе.

Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная второй сезон подряд заняли весь пьедестал на чемпионате России, а в своем первом взрослом сезоне девушки также завоевали все медали в финале Гран-при в Турине.

"Я преклоняюсь перед тремя маленькими девочками, которые были на подиуме. Они просто крэйзи, чокнутые!" - сказала Попова в интервью "Спорт-Экспресс".

"В хорошем плане, разумеется. Делают невероятные вещи", - уточнила фигуристка.