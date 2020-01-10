Россия построит в Чечне первый детский инфекционный корпус

Как сообщили в пресс-службе главы и правительства Чечни, в этом году по госпрограмме "Развитие здравоохранения" республике будет выделено 448,7 млн рублей. Уже известно, на какие цели будут направлены эти деньги.

"Чеченская Республика получит на строительство детского инфекционного корпуса на 100 коек в Грозном 233 млн 749 тыс рублей, а на восстановление третьего корпуса площадью 4,34 тыс кв м клинической больницы №1 – 214 млн 972 тыс рублей", - сказано на сайте главы и правительства республики.

В Минздраве Чечни уточнили, что детский инфекционный корпус будет состояться из трех двухэтажных блоков, дезинфекционной, санпропускников, прачечной и очистных сооружений. В ведомстве подчеркнули, что республика остро нуждается в отдельном инфекционном корпусе для детей, поскольку в такого в Грозном до сих пор нет, зараженных детей направляют в смешанные отделения больниц и Чеченского центра инфекционных болезней.

Как пишет ТАСС, в Минздраве ЧР добавили, что в этом году будут построены шесть фельдшерско-акушерских пунктов, как на равнине, так и в горах.