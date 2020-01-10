Палата представителей ограничила военные полномочия Трампа

Палата представителей США утвердила рекомендательную резолюцию, которая предлагает ограничить право президента Дональда Трампа в одностороннем порядке применять военные действия против Ирана. 224 члена палаты проголосовали "за", 194 – "против". В дальнейшем она будет направлена на обсуждение в Сенат.

Автор резолюции - демократ из Палаты представителей Элисса Слоткин, которая ранее работала аналитиком в ЦРУ. Согласно документу, президенту запрещается использовать американские военные силы против ИРИ без соответствующего разрешения Конгресса. В качестве исключения он может применять силу, если от Ирана исходит угроза атаки на США или их военнослужащих.

Резолюцию поддержали ведущие политики Демократической партии, отмечает РБК.

В свою очередь, Трамп осудил ее текст, назвав инициативу демократов "травлей президента".

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что ограничения президентских полномочий играет на руку Тегерану и врагам США.