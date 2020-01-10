Отдыхающим в Железноводске предложат праздник грязи

Как сообщили на днях в пресс-службе администрации Железноводска, в этом году город будет активно развивать событийный туризм – запланированы более 30 различных мероприятий.

Одним из самых необычных станет фестиваль "Железная грязь" – праздник целебной грязи, который состоится в августе. Каково содержание фестиваля в этом году и что будут делать его организаторы с посетителями, в администрации Железноводска не уточнили.

Как пишет ТАСС, также город проведет II международный кинофестиваль "Герой и время", I фестиваль ставропольских пивоваров FerrumBeerFest, фестиваль воздухоплавателей "Кавказские Минеральные Воды - Жемчужина России" и фестиваль кукол.

"Пушкинская галерея снова станет площадкой для проведения фестиваля кукол, на котором впервые на Юге России можно будет увидеть восстановленные игрушки детей императора Николая II. Там же будут проходить встречи с артистами", - рассказали о кукольном событии в горадминистрации.

Напомним, что первый оздоровительный фестиваль "Железная грязь" прошел в Железноводске 9-11 августа прошлого года.