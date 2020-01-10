Армения начнет улетать в Крым напрямую

Как сообщили в парламенте Крыма, Армения первой откроет официальные прямые авиарейсы в Симферополь. О значимости этого события рассказал глава парламентского Комитета по туризму, курортам и спорту Алексея Черняк.

"Регулярные авиарейсы планируется запустить между Крымом и Арменией с марта текущего года. Авиакомпания "Икар" уже получила соответствующие разрешение и согласования от Росавиации к регулярным полетам. Сейчас вопрос находится на стадии подготовки и согласований, в том числе в части расписания полетов и договоров с аэропортами", - приводит его слова РИА Новости.

Депутат уточнил, что для начала авиарейсы будут совершаться по два раза в неделю с перспективой роста до семи раз в неделю. Также Черняк призвал другие страны открыть прямые рейсы в Крым.