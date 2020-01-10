Фирас Захаби: я лично знаю человека, который победит Хабиба Нурмагомедова

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов перестанет быть непобедимым бойцом MMA, если встретится с экс-чемпионом UFC Жоржем Сен-Пьером, заявил на днях тренер канадского бойца Фирас Захаби. Тренер выразил уверенность в том, что именно Сен-Пьер сможет победить российского спортсмена.

При этом Захаби уточнил, что Сен-Пьер согласен драться с Нурмагомедовым только в том случае, если бои пройдут не в коронном для россиянина легком весе, а в удобном для канадца промежуточном весе (до 74,8 кг), на что Хабиб вряд ли согласится.

"Жорж обладает невероятным джиу-джитсу. Их борьба в партере не будет похожа на удержание кого-то в легком весе. Даже если Хабиб повалит его, у Жоржа есть фантастические способности подниматься. Буду удивлен, если Хабибу в поединке с ним удастся сделать больше одного тейкдауна", - приводит его слова Спорт.ру.

Захаби напомнил, что за всю карьеру Сен-Пьер очень редко оказывался в партере после броска соперника. "Если кому-то удавался тейкдаун, то он был внизу долю секунды. Он всегда на ногах. Я не могу назвать себя непредвзятым, но считаю, что за счет навыка бить ногами Жорж будет выигрывать", - заключил тренер канадского экс-чемпиона UFC.