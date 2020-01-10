В России стало на два долларовых миллиардера больше

Как сообщил журнал Forbes, еще двое граждан России стали долларовыми миллиардерами – и это основатели компании Veeam Андрей Баронов и Ратмир Тимашев. Предприниматели смогли увеличить личные капиталы о заветной планки в $1 млрд благодаря продажи своей компании фонду Insight Partners из США.

Отметим, что оба бизнесмена несколько лет находились в рейтингах 200 богатейших граждан РФ, но не поднимались выше $950 млн, а в прошлом году активы каждого оценивались лишь в $700 млн.

Veeam, как пишет журнал, была продана за $5 млрд, после закрытия сделки в первом квартале этого года состояние Баронова и Тимашева увеличится до $1,2 млрд.

Когда Veeam станет компанией США, Баронов и Тимашев выйдут из состава совета директоров и будут консультировать американское руководство фирмы.