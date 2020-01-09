ДТП с деревом на Ставрополье унесло жизни двух девушек

Накануне на трассе в Ставропольском крае произошло ДТП, в результате которого погибло две девушки.

Согласно предварительной информации, на 44-м километре трассы по направлению "Преградное-Тахта-Ипатово" водитель отечественной легковушки совершал обгон, однако не учел при этом погодные и дорожные условия. В итоге мужчина вылетел на полосу встречного движения, потерял управление и, вылетев на обочину, врезался в дерево.

В результате аварии две пассажирки автомобиля скончались на месте происшествия. Еще одну женщину с различными травмами доставили в больницу. 58-летний водитель получил незначительная повреждения, поскольку в момент ДТП был пристегнут ремнями безопасности, передает "Регион Online".